Os milhares de candidatos que fizeram as provas do Processo Seletivo para o Curso Pré-Universitário já podem conferir o resultado final da seleção, através do portal da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, no link:http://seed.se.gov.br/concursos-selecoes.asp?numConcursos=10

Ao todo, 12.056 pessoas se inscreveram para o processo seletivo, todos em busca de uma das 5.195 vagas distribuídas nos 41 polos espalhados pelo estado. Para os candidatos que forem classificados, as matrículas deverão ser feitas no período de 18 a 21 de fevereiro, e as aulas estão marcadas para terem início no dia 2 de março.

Para se matricular, o estudante deverá apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, uma foto 3×4 e uma declaração comprovando que ele é egresso da rede pública ou está concluindo o ensino médio neste ano. O aluno que for menor de idade deverá ser acompanhado pelos pais ou responsáveis.

A diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase/Seduc), Eliane Passos, alerta que a aprovação por si só não é suficiente, mas que é preciso o candidato ir pessoalmente se matricular. “Nós antecipamos o resultado em razão do feriado de carnaval, para que os alunos tenham mais tempo de comparecer para a matrícula. Lembramos que a matrícula é presencial, os alunos devem procurar os polos em que se inscreveram para estudar munidos da documentação e se matricular”, explicou.

Pré-Universitário

A Seduc oferece uma ponte para os estudos que facilita o acesso ao Ensino Superior, por meio do Pré-universitário, o curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com a coordenadora do Pré-Uni, professora Gisele de Pádua, são 41 polos distribuídos em todas as dez Diretorias Regionais de Educação, instalados em 28 municípios nos turnos vespertino e noturno.

Durante todo o ano, o curso Pré-Universitário realiza diversas ações com o objetivo de preparar os alunos para o Enem: Revisões Regionais, Treinando com Pesos, Oficina de Redação, Simulado Online, Simula Enem, Revisão Final, entre outras. O aluno recebe todo o material didático e pedagógico, cujos conteúdos são produzidos pelos próprios professores do Pré-Universitário, e seguindo o mesmo padrão das questões que caem nas provas do Enem.

Aprovação

O levantamento de dados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) apontou a aprovação de mais de 1.067 alunos da rede pública estadual de Sergipe na Universidade Federal de Sergipe. Desse total, 440 são alunos exclusivos do Curso Pré-Universitário do Governo de Sergipe, e 231 alunos estavam matriculados em 2019 tanto no ensino médio, quando no Pré-Universitário. Já os outros 396 são estudantes que cursaram apenas o ensino médio.