Em suas redes sociais, a Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros divulgou a programação dos festejos carnavalescos que contam com apresentações de Tatau e Timbalada. O evento acontece entre os dias 21 e 25 de fevereiro.
Confira a programação abaixo:
SEXTA (21/02)
LOCAL: PRAÇA DE EVENTOS DA BARRA DOS COQUEIROS
– 15H: BANDA ZEZO BAHIA E CIDA LIMA
– 17H: SELA KUATRO
– 19H: JEITO DE SER
– 21H: ADALGISA
SÁBADO (22/02)
LOCAL: PRAÇA DE SANTA LUZIA
– 12H: KR PRIME – 14H : BANDA SELVA BRANCA
– 16h : ARRASTÃO BANDA CHEIRO DE AMOR (BLOCO DA FOLIA, SAÍDA DA PRAÇA SANTA LUZIA)
LOCAL: PRAÇA DE EVENTOS DA BARRA DOS COQUEIROS
– 19H: DEVINHO NOVAES
– 21H: BIU DO PISEIRO
– 23h: MARCIA KEILA
DOMINGO (23/02)
LOCAL: PRAIA DA COSTA
– 12H: BETE EVANNE
– 14H: O VULTO
– 16H: TATAU DO ARAKETU (ARRASTÃO PRAIA DA COSTA – ATALAIA NOVA)
LOCAL: PRAÇA DE EVENTOS DA ATALAIA NOVA
– 19H: WELINGTON O GORDINHO
– 21H : SAIDY BAMBA
– 23H : REAÇÃO
SEGUNDA (24/02)
LOCAL: PRAIA DA COSTA
– 12H: PANKA 10
– 14H: ART MANIA
– 16H: FLAVINHO E OS BARÕES (ARRASTÃO PRAIA DA COSTA – ATALAIA NOVA)
LOCAL: PRAÇA DE EVENTOS DA ATALAIA NOVA
-19H: AMOR CIGANO
-21H: GANG DO SAMBA
-23H: MALLU SOUZA
TERÇA-FEIRA 25/02
LOCAL: PRAIA DA COSTA
-12H: DAN VASCONCELOS
– 14H: MAYSA REIS
– 16H: TIMBALADA (ARRASTÃO PRAIA DA COSTA – ATALAIA NOVA)
LOCAL: PRAÇA DE EVENTOS DA ATALAIA NOVA
– 19H: KAELZINHO FERRAZ
– 21H: 5 ROUND
– 23H: MATHEUS FREITAS