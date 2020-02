Após as fortes chuvas que caíram sobre Lagarto no início do mês e que causaram diversos transtornos em algumas comunidades localizadas na sede e na zona rural da cidade, a previsão para esta semana prevê chuva para apenas um dia.

Segundo o site de previsão meteorológica, The Weather Channel, espera-se para hoje que o tempo seja parcialmente nublado e com temperaturas variando entre mínima de 23° C e máxima de 33°C.

Para o restante da semana, a previsão é de tempo encoberto para quarta e quinta-feira, com temperaturas entre 24°C e 33°C, com possibilidade de chuva pela tarde apenas na sexta-feira, 21.