A Prefeitura de Simão Dias informa o resultado final Processo Seletivo Simplificado da Saúde (exceto para o cargo de enfermeiro ambulatorial), que pode ser conferido no Diário Oficial do município, edição nº: 1488, da última segunda-feira, 17.

O edital prevê a contratação temporária de profissionais de nível superior, técnico e médio, para desenvolverem atividades nas unidades próprias da rede municipal de Saúde do município de Simão Dias.

O resultado para enfermeiro ambulatorial será divulgado no dia 19 de fevereiro, após recursos de acordo com a errata 03/2020/SMS publicada na Edição nº: 1487 de 14 de fevereiro de 2020 do diário oficial do município de Simão Dias.