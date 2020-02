O técnico do Lagarto, Ranielle Ribeiro, comemorou os 10 dias que teve para treinar o grupo visando a partida de amanhã, 19, contra o Volta Redonda-RJ, que acontece às 15h, no Estádio Albano Franco, em Simão Dias, pela Copa do Brasil.

Em entrevista concedida ao globoesporte.com, o trenador disse que o tempo foi suficiente para que a equipe fosse ajustada, tanto em relação a questão física dos atletas que acabaram de chegar quanto daqueles que estão saindo do Departamento Médico, além de trabalhar o entrosamento com todos os jogadores.

Ranielle disse ainda ter consciência da qualidade do adversário que disputa a série C e o Campeonato Carioca, uma das competições estaduais mais difíceis do país e, por isso, realizou análises mais aprofundadas.

“Nós temos praticamente todos os jogos do Volta Redonda e o estudo foi feito em cima de toda a trajetória na temporada. Temos essa preocupação com todos os adversários, e, desse, com a importância que tem, o cuidado é maior. É uma equipe bastante qualificada, técnica e não é à toa que chegou na decisão de uma semifinal do Carioca desbancando grandes equipes. É um time que tem que se tomar cuidado”, analisou.

Se quiser avançar de fase, o Lagarto precisa vencer a partida, já que qualquer outro resultado dá a classificação para os cariocas, melhores posicionados no ranking da CBF. Por isso, o treinador do Verdão acredita que os visitantes devem adotar uma postura mais defensiva durante o jogo e que a tendência é que o Lagarto se imponha mais durante os 90 minutos, o que deve ser feito com cautela.

“Não podemos querer um ritmo de jogo que não vamos conseguir manter até o final. A expectativa é de fazer um grande jogo. O que mais precisamos é da volta da confiança e só a vitória pode nos dar isso” afirma.