Na tarde desta terça-feira, 18, um caminhão carregado de grãos de milho tombou numa ponte localizada na rodovia SE-179, que faz a ligação entre os municípios de Simão Dias e Pinhão.

De acordo com informações apuradas junto ao Batalhão de Policia Rodoviária Estadual (BPRv), o acidente causou apenas danos materiais. Uma vez que o motorista foi levado ao hospital com lesões leves e passa bem.

Além disso, o BPRv informou que o caminhão seguia no sentido ao município de Pinhão e que as causas do acidente serão conhecidas nos próximos momentos, pois quando a guarnição havia chegado ao local, o condutor estava no hospital.

Horas depois do ocorrido, um comerciante que passou pelo local poucos minutos depois do acidente disse ao G1 Sergipe que: “O motorista explicou que estava dirigindo e ao tentar fazer uma curva a parte traseira rodou, puxando a maior parte da carreta para fora e caiu”.