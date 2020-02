Lagarto e Volta Redonda se enfrentam hoje, às 15h30, no Estádio Albano Franco, em Simão Dias, em e jogo único pela Copa do Brasil. Qualquer resultado que não seja a vitória, elimina o Verdão já na primeira fase.

Os comandados do técnico Ranielle Ribeiro vem de um empate e duas derrotas consecutivas no Campeonato Sergipano, resultados que fizeram o Lagarto cair da quarta para a sexta posição no estadual.

Já o seu adversário vem de um empate em 1 a 1 com o Boa Vista pela semifinal da Taça Guanabara, primeiro turno do campeonato Carioca, resultado que eliminou o Volta Redonda da competição, já que o Boa Vista tinha a vantagem do empate.

Escalações

O Lagarto teve 10 dias de preparação para o jogo de hoje e durante esse tempo, o atacante Thiago Santos, fora dos gramados desde o dia 20 de janeiro, por conta de lesão, intensificou os trabalhos de recuperação e pode estar no banco de reservas. Breno e Jardson Sapé já estão recuperados, mas ainda não se sabe se começarão jogando. Luiz Felipe deve ir para o jogo na lateral esquerda, substituindo Raul, dispensado pela equipe.

Com isso, o Verdão deve ir a campo com Wellington no gol; Suélio e Yan na zaga; Luiz Felipe e André nas laterais; um meio de campo composto por Lucas, Edilson e Fillipe Pires; e com Anderson, Ila e Soares no ataque.

Já o Volta Redonda deve ir com o goleiro Douglas Borges; os zagueiros Daniela e Heitor; os laterais Oliveira e Luiz Paulo; com um meio de campo composto por Bruno Barra e Wallisson e Marcelo e Bernardo mais avançados pelas laterais; e Pedrinho e João Carlos no ataque. O time é comandado pelo técnico Luizinho Vieira.

Arbitragem

O trio de arbitragem será do Amapá. Valdicleuson Silva da Costa será o árbitro principal do confronto e terá como auxiliares Inácio Barreto da Camara e Roberto Soares dos Santos Junior. O trio ainda terá a companhia de Michael Vinicius Santos Freitas, como quarto árbitro, e Ivaney Alves de Lima como analista de campo.

Com informações do globoesporte.com