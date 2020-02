Depois de perder o técnico Daniel Paulista para o Sport (PE), o time do Confiança apresentou oficialmente Matheus Costa como seu novo treinador, na tarde da última terça-feira, 18, durante coletiva de imprensa realizada em uma casa de eventos de Aracaju.

Segundo a diretoria, o novo técnico deve fazer sua estreia no comando da equipe já nesta quarta-feira, 19, contra o Dorense , pelo Campeonato Sergipano, em partida que acontece, às 15h30, no Estádio Ariston Azevedo, em Dores.

Matheus Costa ressaltou a boa campanha da equipe tanto no Campeonato Sergipano quanto na Copa do Nordeste e afirmou que pretende dar sequência ao trabalho que vem sendo feito. Além disso, destacou que sua chegada aconteceu de maneira incomum, já que, geralmente um treinador é demitido devido aos maus resultados.

“Mas neste caso temos uma situação curiosa: o ex-treinador Daniel Paulista saiu após receber o convite de uma outra equipe em virtude do excelente momento que vive o Confiança, fruto do seu trabalho”, afirma.

O novo técnico também disse que, por conta de experiências anteriores, se sente muito à vontade em disputar a Série B do Brasileirão. “Conheço bem a competição. São jogos muito específicos. Às vezes longas viagens com espaço muito curto de tempo Temos que estar muito bem dispostos e com um elenco que saiba se adaptar a esses tipos de situação”

O presidente da equipe, Hyago Cruz, disse que a escolha pelo novo comandante se deve a sua afinidade com o momento do Confiança e lembrou que Matheus Costa já subiu com o Paraná da segunda para a primeira divisão em 2017.