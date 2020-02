Uma das principais atrações do Carnaval de rua de Aracaju, o Bloco Rasgadinho deve arrastar os foliões pelas ruas do bairro Cirurgia no sábado, 22, e domingo, 23.

A concentração acontece às 14h, na rua Maruim, no trecho que fica entre ruas Riachão e Pedro Calazans. Os blocos vão desfilar das 16h às 23h.

O trajeto parte da rua Maruim, passando pela avenida Pedro Calazans, rua Estância, rua Gararu e avenida Edézio Vieira de Melo, onde fará o retorno e continuará pela avenida Hermes Fontes e terminará na Praça da Bandeira.

Confira a programação abaixo:

Sábado 22/02

– Cajuína

– Cajurioca

– Cajuranas

– Gugu Brasil

– Orquestra Rasgadinho

– Banda Indomada

– Batalá

Domingo 23/02

– Karla Izabela

– Balança Eu

– Banda Indomada

– Zabumbadores

– Orquestra Rasgadinho

Segunda-feira 24/02

– Estação da Luz

– Mania de Ser

– Banda Indomada

– Descidão dos Quilombolas

– Orquestra Rasgadinho

Terça-feira 25/02

– Papudo Gil

– Banda Aruana

– Banda Indomada

– Batalá

– Orquestra Rasgadinho