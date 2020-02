Uma reunião realizada na última terça-feira, 18, em Lagarto, com a presença do deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) pode resultar em uma quinta via para as eleições municipais deste ano.

Segundo informações obtidas pelo Portal Lagartense, o novo grupo está estudando o possível lançamento de uma chapa majoritária em Lagarto. Até o momento, três nomes estão sendo considerados para prefeito e vice.

A definição deve sair de uma pesquisa interna e externa realizada pelo agrupamento, que se coloca como uma esperança de renovação e transformação política, e privilegiará o nome que obtiver maior destaque. Assim que definida a chapa majoritária, o agrupamento promete relevar os nomes com exclusividade ao Portal Lagartense.

Além disso, o grupo afirma que tem o objetivo de ouvir a população e mostrar que existem pessoas capacitadas fora do cenário tradicional. Participaram do encontro, além de Rodrigo Valadares; o presidente do Diretório Municipal do PSL de Lagarto, Michel Rodrigues; o presidente do Diretório Municipal do PTB, Deninho, filho de Zé Macarrão; o presidente do Diretório Municipal PROS, Gilberto Gil, popular Gil da Rifa; o empresário Elivânio Moura; o ex-delegado da Polícia Federal e ex-secretário de Estado da Segurança Pública de Sergipe, Kércio Pinto; Tenente Williams; o pré-candidato a vereador, Edvaldo da Mangabeira; entre outros.