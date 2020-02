Arte e Cultura tomarão conta das ruas de Lagarto durante esse Carnaval com o Bloco dos Artistas que desfilará pela primeira vez na cidade no próximo sábado, 22. A concentração acontece entre 8h e 8h30, com saída prevista às 9h da Praça Silvio Romero.

A folia é organizada pelo 7Panos Coletivo de Artes Integradas, e o bloco passará pela Rua Laudelino Freira, pelas avenidas Presidente Vargas e Zacarias Júnior, finalizando o trajeto na Praça da Caixa d’Água.

Luana Ramos, integrante da companhia teatral, conta que o objetivo do bloco carnavalesco é que os integrantes do coletivo se fantasiem de personagens, chamem outros artistas e mostrem para a população o quão rica é a cultura da cidade.

“Queremos reunir tanto artistas quanto as pessoas que admiram a arte local e fazer uma manifestação artística, uma comunhão que faça com que um conheça o trabalho do outro para que a gente possa seguir junto”, disse o produtor do 7Panos, Bhenicio Júnior.

Segundo ele, a maioria dos lagartenses ainda não conhece a qualidade e quantidade de artistas locais, e muitos deles acabam sendo mais reconhecidos em outros municípios do que na própria cidade.

“O 7Panos vai completar nove anos e são poucas as pessoas, pelo tempo de trabalho que temos aqui, que sabem da existência de um grupo de teatro na cidade. Quando a gente sai daqui de Lagarto e chega em outras cidades como Aracaju, Tobias Barreto, Riachão, Poço Verde, as pessoas sabem quem somos, mas na nossa cidade não somos conhecidos. Não só a gente como outros artistas e manifestações culturais também”, afirma Luana.

Oficina teatral

Além da estreia do Bloquinho na cidade, o coletivo artístico ainda promoverá uma oficina teatral voltada aos jovens e adultos. Qualquer pessoa, a partir dos 13 anos de idade em diante, pode participar.

“A oficina não foi criada para ensinar apenas técnicas teatrais. Elas vão estar presentes, mas, além disso, a gente vai mostrar o quanto isso pode favorecer as pessoas em suas vidas, como nas relações interpessoais, autoconhecimento e questões de ansiedade”.

Vale lembrar que no ano passado o 7Panos promoveu a mesma oficina voltada para crianças com idades entre 08 e 12 anos, que ao final, realizaram duas apresentações durante o mês das crianças.

“Os pais que assistiram as apresentações perceberam as transformações dos seus filhos e se interessaram em fazer porque acreditam que também podem passar por essa mudança”.

Os interessados em participar da oficina, que terá início no dia 7 de março e término no final de maio, podem se inscrever na Livraria Seu Livro, localizada no Calcadão Dom Pedro II, na Galeria Felismino Menezes, vizinho a Crefisa, em Lagarto.

Tanto a taxa de inscrição quanto a mensalidade custam R$ 50,00 e a oficina será realizada no Espaço Progresso, próximo ao Jack Lounge, no centro de Lagarto.

Ao final da oficina, os participantes receberão um certificado de conclusão autenticado pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Sergipe (Sated) e ainda poderão realizar uma apresentação no Arriá do 7 Panos, que acontece na primeira semana de junho.