Na última quarta-feira, 19, o o deputado estadual Luciano Bispo foi reeleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese). Esta foi a quarta vitória do parlamentar para o cargo e, com isso, ele permanecerá a frente do parlamento sergipano durante o biênio 2021/2022.

De acordo com a Alese, a eleição ocorreu segundo o Regimento Interno da Alese. “Dos 24 deputados, 19 votaram favoráveis. A deputada Maria Mendonça (PSDB) está licenciada e os deputados Gilmar Carvalho (PSC), Talysson de Valmir (PL), Kitty Lima (CIDADANIA) e Iran Barbosa se ausentaram. Iran já havia declarado o voto favorável, mas precisou participar de um compromisso no interior”, detalhou.

Além de Luciano, também foram eleitos como integrantes da Mesa Diretora da Alese, os deputados Francisco Gualberto (PT), vice-presidente; Jeferson Andrade (PSD), primeiro secretário; Luciano Pimentel (PSB), segundo secretário; Maisa Mitidieri (PSD), terceira secretária e Dr. Samuel Carvalho (CIDADANIA), quarto secretário.

Com a vitória, por meio das redes sociais, o deputado, que é natural de Itabaiana, se disse muito grato e orgulhoso. “São quatro vitórias como presidente da Casa, o que me orgulha muito e aumenta cada vez mais o meu compromisso e responsabilidade com a gestão da Alese e com o povo sergipano”, disse o deputado.

Cabe destacar que com a eleição, Luciano torna-se o segundo na linha de sucessão e por isso poderá exercer o cargo de governador do Estado de Sergipe, caso o governador Belivaldo Chagas (PSD) e sua vice Eliane Aquino (PT) sejam cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O julgamento final tende a ocorrer ainda no primeiro semestre deste ano.

Entenda: Por 4 a 3, TRE-SE mantém cassação de Belivaldo Chagas e Eliane Aquino