Apesar do baixo desempenho no Campeonato Sergipano, o Lagarto Futebol Clube venceu o Volta Redonda (RJ) pelo placar de 1 a 0, em partida válida pela primeira rodada da Copa do Brasil. Com o resultado, o resultado o Verdão desclassificou o time carioca e enfrentará o Vitória da Bahia, no dia 05 de março.

Durante a partida, o Volta Redonda teve chances reais de abrir o placar ainda aos 36 minutos do primeiro tempo, quando Marcelo chutou rente a trave do goleiro Welligton, que assustou os presentes. Houveram outras investidas sem sucesso, mas sem sucesso.

Já no segundo tempo, o Lagarto abriu o placar aos 15 minutos, quando o Ila tocou para Sapé que estava dentro da grande área e mandou uma bomba para abrir o placar. O goleiro Douglas não teve chances de chegar na bola. Fim de jogo: 1 a 0 Lagarto.

Cabe destacar que durante a semana, o técnico Ranielle Ribeiro afirmou que o Lagarto não iria impor um jogo que não pudesse manter e com o resultado da partida, muitos atletas do alviverde pediram respeito e se mostraram confiantes na conquista da classificação no estadual e também na competição nacional.

O Lagarto FC retorna a campo no próximo domingo, 23, quando enfrentará o Frei Paulistano. A partida está marcada para ocorrer às 15h30, no Estádio Estadual de Simão Dias.

Fotos: Portal Lagartense