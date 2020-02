O Portal Lagartense obteve acesso com exclusividade aos números da pesquisa realizada pelo Instituto Exclusivo de Pesquisa e Ensino sobre as intenções de voto do eleitorado lagartense para o cargo de Prefeito Municipal de Lagarto nas eleições do próximo dia 04 de outubro de 2020.

Segundo os dados, a prefeita Hilda Ribeiro (SD) lidera na espontânea, onde Nininho da Bolo Bom (Cidadania) supera o deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC). Enquanto Sérgio Reis (MDB) lidera na estimulada e figura como o candidato de maior rejeição, quesito em que é seguido por Ibrain, Hilda e Nininho, respectivamente.

Além disso, inicialmente, a pesquisa quis saber do eleitorado lagartense o seu interesse pela política. 68,2% dos entrevistados disseram que não se interessam e 31,8% disseram que se interessam. Em seguida, o Instituto Exclusivo fez mais três perguntas. Vamos aos resultados:

Espontânea: Se a eleição fosse realizada hoje, em quem o senhor votaria para Prefeito de Lagarto?

– Hilda Ribeiro: 15,6%

– Sérgio Reis: 12,5%

– Valmir Monteiro: 4,0%

– Fábio Reis: 2,8%

– Nininho da Bolo Bom: 1,4%

– Ibrain Monteiro: 0,7%

– Geraldo Magela: 0,3%

– Jerônimo Reis: 0,3%

– Andreza Monteiro: 0,3%

– Cabo Zé: 0,2%

– Irineu: 0,2%

– Branco/Nulo: 18,6%

– Não sabe ou não respondeu: 43,1%

Estimulada: Se a eleição para Prefeito de Lagarto fosse realizada hoje e os candidatos fossem estes, em quem o senhor votaria?

– Sérgio Reis: 28,1%

– Hilda Ribeiro: 23,4%

– Ibrain Monteiro: 7,6%

– Nininho da Bolo Bom: 7,5%

– Branco/Nulo: 16,8%

– Não sabe ou não respondeu: 16,5%

Rejeição: Dentre estes candidatos a Prefeito de Lagarto, em quem o senhor não votaria de jeito nenhum?

– Sérgio Reis: 21,9%

– Ibrain Monteiro: 21,5%

– Hilda Ribeiro: 18,8%

– Nininho da Bolo Bom: 9,2%

– Não sabe ou não respondeu: 28,6%

Dados da pesquisa

A pesquisa realizada pelo Instituto Exclusivo está registrada no TSE com o número: SE-06478/2020. Ela ouviu 596 eleitores nos dias 14 e 17 de fevereiro de 2020, o que corresponde a 4,6% do eleitorado do município de Lagarto que é de 72.941 eleitores. O nível de confiança é de 95%, enquanto a margem de erro de um candidato para outro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na cidade, o questionário foi aplicado nos seguintes bairros: Ademar de Carvalho, Alto da Boa Vista, Centro, Cidade Nova, Conjunto Laudelino Freire, Estação, Exposição, Libório, Loiola, Novo Horizonte, Pacheco, Sílvio Romero.

Já na zona rural, os entrevistadores aplicaram os questionários nos povoados: Colônia 13, Brejo, Jenipapo, Brasília, Olhos D’Água, Estacinha, Mariquita, Açuzinho, Quilombo, Tanque, Santo Antônio, Urubutinga, Pururuca, Oiteros, Moita Redonda.

Detalhe sobre o Instituto Exclusivo

Segundo informações obtidas por este que vos escreve, na última eleição municipal para prefeito de Lagarto, foi o Instituto Exclusivo Instituto de Pesquisa que previu a vitória de Valmir Monteiro (PSC) com mais de 12 mil votos. À época, o estudo era para consumo interno.