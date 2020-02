Na noite da última quarta-feira, 19, um homem sequestrou sua ex-mulher e o próprio filho no conjunto habitacional Agripino Bernardo I. O caso ocorreu por volta das 21h e os vizinhos ainda tentaram impedir o sequestrador que acabou sacando uma arma e efetuando dois disparos para dispersar os populares.

Em seguida, o sequestrador teria fugido com as vítimas para um matagal. Os policiais militares foram acionados ainda ontem e iniciaram as diligências para tentar encontrar tanto o homem quanto sua ex-esposa e a criança. Na manhã de hoje, 20, o Grupamento Tático Aéreo (GTA) sobrevoa a região.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE), o homem teria realizado o sequestro por não aceitar o fim do relacionamento.