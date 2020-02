Na última quarta-feira, 19, o governador Belivaldo Chagas se dirigiu até Simão Dias, no intuito de assinar ordem de serviço para pavimentação de diversas ruas. As obras compreendem serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação em paralelepípedo, além de urbanização de vias, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população, proporcionando um melhor fluxo de pedestres e veículos.

“Algumas obras já foram iniciadas, outras já estão em execução e inauguradas aqui em Simão Dias. Vamos continuar trabalhando para que Deus e Senhora Sant’Ana possam nos ajudar a conseguir recursos e força. Só numa parceria via projeto Dom Tavóra, já trouxemos investimentos na ordem de R$ 6 milhões. Neste ano, teremos ainda uma série de ordens de serviço para melhorar a vida da população “, disse o governador.

Na oportunidade, o prefeito de Simão Dias, Marival Santana, ressaltou a importância das obras, em uma área de zona de expansão da cidade. “Era uma carência dessa região. Não só pela pavimentação em paralelepípedo, bem como a questão do esgotamento. Então, temos a felicidade de presenciar esse momento tão importante para todos que residem nessa localidade que cresceu muito e tanto aguardava por esse benefício”, destacou.

O projeto de urbanização será executado por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e ocorrerá em dois trechos, compreendendo a pavimentação em paralelepípedo granítico. Os serviços serão executados nas ruas José Amarante de Carvalho, ruas Arlinda Ercilia de Santana, Antônio José Viana, Dorivaldo dos Santos.

De acordo o secretário da Sedurbs, Ubirajara Barreto, somente as obras autorizadas nesta quarta somam um investimento de R$ 357.208,06 e totalizam uma área de 4.586,46 m². “É a primeira das muitas obras que faremos ao longo de 2020”, disse.

A ordem de serviço foi comemorada por Jonas Desiderio, que reside há cinco anos em uma das ruas contempladas. Para ele, a obra trará alívio e melhores condições de vida. “Vai ajudar bastante, principalmente porque é muito difícil no período do inverno ter a coleta de lixo, devido à lama que acumula. Além disso, vai melhorar a questão do esgoto e evitar a proliferação de mosquitos”, comemorou.