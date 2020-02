“Heroica”, “surpreendente” ou “suada”, a verdade é que muitos adjetivos podem ser empregados para definir a vitória do Verdão sobre o Volta Redonda na tarde de ontem, 19, pela Copa do Brasil.

O que ninguém pode discutir, no entanto, é que a palavra “lucrativa” não pode ficar de fora dessas definições, já que com os R$ 540 mil pela participação e os R$ 650 mil pela conquista da vaga na próxima fase, o clube já embolsou R$ 1,19 milhão até aqui.

O time utilizou as redes sociais, inclusive, para brincar com o meme que se popularizou com um torcedor do Bahia: “Alô, CBF, faz a TED”.

Bem, se você não está por dentro da brincadeira, calma, que nós vamos explicar. TED é um termo bancário que significa Transferência Eletrônica Disponível, que é qaundo acontece transferência de valores entre contas.

Equilíbrio nas contas

O presidente do Lagarto, Robson Santos, comemorou a vaga, mas também o dinheiro conquistado pelo clube, em entrevista concedida ao globoesporte.com. Segundo ele, a quantia ajudará a equilibrar as coisas devido às condições de trabalho dada aos profissionais inseridos no grupo.

“Esse valor também ajuda para planejar melhor o próximo ano. Financeiramente é uma competição que atrai olhares e uma vitória como essa nos dá um ânimo a mais para lutar melhor no estadual”, disse.

Os jogadores também têm seus motivos pessoais para comemorar ainda mais a classificação, já que, de acordo com o presidente, os atletas receberão o famoso “bicho” como recompensa pelo empenho dentro das quatro linhas.

O próximo desafio da equipe agora é pela penúltima rodada do Campeonato Sergipano. o Verdão encara o Freipaulistano no domingo, 23, às 15h30, no Estádio Albano Franco. Pela Copa do Brasil, o time volta a campo contra o Vitória no dia 5 de março e caso surpreenda novamente, pode embolsar mais R$ 1,5 milhão.