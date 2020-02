Durante uma entrevista concedida na última quarta-feira, 19, ao programa Fala Povo, exibido pela Eldorado FM e apresentado pelo radialista Waldson Diniz, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD) afirmou que deve realizar concurso para a Guarda Municipal nos próximos meses.

“Cheguei na Prefeitura e temos apenas 12 guardiões. Já me reuni com integrantes da Guarda Municipal e com a Procuradoria para que a gente possa realizar urgentemente o concurso da Guarda”, disse a prefeita.

Com essa fala, a Hilda reforça o que foi dito no ano passado pelo secretário municipal da Ordem Pública e Defesa da Cidadania, Jackson Nascimento que, em entrevista ao radialista Aloísio Andrade (Prefeitinho), disse que o concurso para a Guarda está sendo discutido pela gestão municipal e que deve ser lançado com no mínimo 40 vagas.

Na época, o secretário destacou que nos municípios vizinhos a Lagarto existem Guardas Municipais com um efetivo de 180 ou 200 homens. Além disso, ele lembrou que a população vem crescendo a cada dia e que muitos moradores de municípios vizinhos vêm para Lagarto com diversas finalidades.