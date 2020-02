Na última quinta-feira, 20, Lagarto sediou um curso de qualificação feminina intitulado “Ela Pode!”, desenvolvido pela Rede Mulher Empreendedora, aliada ao Google, com o objetivo capacitar mulheres que são ou pretendem ser empreendedoras.

Durante a capacitação, foram abordados diversos temas a respeito do empreendedorismo como liderança, comunicação, networking, marca pessoal, negociação, finanças e ferramentas digitais para que, ao final, as mulheres lagartenses pudessem se sentir mais preparadas para abrirem seu próprio negócio, conquistarem sua renda própria e consequentemente mais qualidade de vida.

“A iniciativa tem objetivo de criar possibilidades para mulheres, fazendo com que haja facilidade em sua inserção no mercado de trabalho”, disse a Coordenadora de Políticas para Mulheres, Cristiane Soares.

É importante destacar que o curso também será realizado na zona rural de Lagarto. E os próximos lugares a sediarem a qualificação serão o Salão Paroquial da Colônia, no dia 5 de março; o povoado Brasília, no dia 10; e o povoado Jenipapo no dia 11. Podem participar mulheres acima de 16 anos.

As interessadas devem realizar sua inscrição por meio do link: https://forms.gle/EEryY5oGfSnKT54k9, ou, caso encontrem dificuldades na inscrição, entrar em contato com Lorena, Prefeitura Municipal de Lagarto, através do número 3631-4815. Já as dúvidas podem ser tiradas com multiplicadora do Ela Pode, Marcia Meirellys, pelo Whatsapp (79) 98800-8407