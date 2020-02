Visando os três campeonatos que disputa ainda no início deste ano, a diretoria do Lagarto Futsal anunciou, na última quinta-feira, 20, a chegada de dois novos reforços que já são bem conhecidos pelos torcedores do Verdão, principalmente por aqueles que vibraram com a conquista da Copa TV Sergipe de 2018.

Um deles é o Marcos Suelyton, artilheiro pela equipe na 13ª edição da competição, com oito gols, e média de um por partida, que volta de Santa Catarina para reforçar a equipe do Lagarto.

O outro é Amadeu, peça chave daquele elenco bicampeão em 2018 e que chegou a marcar duas vezes na final contra o Cumbe, partida que o Verdão venceu por 6 a 3. O jogador, que estava na República Tcheca, ficou marcado também por ter sido a primeira transferência internacional realizada pelo Lagarto Futsal.

Vale lembrar que já no primeiro semestre deste ano, o clube disputa o campeonato estadual, a Copa do Brasil e a Supercopa de Sergipe.