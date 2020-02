Aconteceu na última quinta-feira, 20, a formatura da primeira turma de residentes do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS). Os trabalhos de conclusão de residência (TCR) dos médicos Thiago Meira Góes e Tatiana Santos Moreira foram apresentados e defendidos para uma banca formada pelos médicos Fernando Every, gerente de Ensino e Pesquisa; Evelyn Machado, chefe da Divisão Médica e Diretora Técnica; Thiago Mendes, da Unidade de Gerenciamento de Atividades de Pós-graduação; e Eduardo Sena, professor de radiologia e diagnóstico por imagem.

O TCR de Thiago Meira Góes teve como tema “Abordagem à Dor Torácica na Emergência – Uma Revisão de Literatura”, objetivando realizar uma revisão de literatura acerca da abordagem sistematizada e ideal à queixa de dor torácica na emergência hospitalar. Já o TCR de Tatiana Santos Moreira teve como tema “Profilaxia Tomboembolismo Venoso: Revisão de Literatura”, tendo como objetivo auxiliar o profissional médico na profilaxia adequada de eventos tromboembólicos.

O Programa de Residência Médica em Clínica Médica do HUL foi o primeiro a ser implantado no interior do estado de Sergipe, indo agora para o seu terceiro ano de funcionamento. Credenciado pelo MEC e aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica, possui características de cursos de pós-graduação latu sensu sob forma de treinamento em serviço, e tem duração de dois anos.

“Observamos aqui no Hospital Universitário de Lagarto características capazes de proporcionar um grande desenvolvimento profissional para o médico residente, pela diversidade de cenários de práticas, preceptoria qualificada e multiplicidade de reuniões científicas regulares, dentre outros diferenciais”, ressalta o professor Fernando Every.

O Programa de Residência Médica em Clínica Médica oferece 5 (cinco) vagas e tem duração de 2 (dois) anos. O HUL-UFS também conta com o Programa de Residência em Ortopedia e Traumatologia, que oferece 2 vagas e tem duração de 3 (três) anos. E com Residência Multiprofissional em Atenção Hospitalar à Saúde, com duração de dois anos, destinada a profissionais das áreas de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional.