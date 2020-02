Na última quinta-feira, 20, a Federação Sergipana de Futebol (FSF) emitiu uma nota lamentando o conteúdo de um áudio que estaria circulando nas redes sociais e que acabou sendo veiculado na Rádio Jornal (91.3 FM). No áudio, o técnico da equipe do Dorense, Elenilson Silva, afirma que existe uma máfia dentro da FSF atuando em favor do Confiança.

Ainda de acordo com a nota, o presidente da FSF, Milton Dantas, analisou o áudio durante todo o dia juntamente com o Departamento Jurídico da entidade e, depois disso, os representantes da FSF decidiram acionar o técnico juridicamente. “A entidade entrará nós próximos dias com ações no âmbito criminal e no Tribunal de Justiça Desportiva de Sergipe (TJD/SE) para que o técnico esclareça as acusações contra a entidade”.

Ao final, os representantes da FSF afirmam que a atual gestão preza pela transparência em todos os departamentos e que “um fato isolado como esse” não é capaz de manchar o trabalho da atual gestão.

“Nesses quatro anos a entidade lembra que o Clube Sportivo Sergipe conquistou o título estadual duas vezes, o Confiança e FreiPaulistano uma vez. Uma grande prova da imparcialidade de todos que fazem a federação. A FSF segue à disposição de todos os clubes filiados, dirigentes, imprensa e torcedores. Uma gestão democrática e aberta para toda à sociedade”, finaliza.