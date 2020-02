Na manhã da última segunda-feira (17), o Ipesaúde e a Prefeitura de Simão Dias realizaram a celebração do regime especial de convênio, em virtude das mudanças ocorridas a partir da aprovação da lei, em vigor desde 2019. Dessa forma, os servidores municipais, que já eram beneficiários do Ipesaúde até 1 de março de 2019 devem recadastrar.

Para executar a ação, basta que o servidor acesse o link disponível no rodapé da página inicial do site do Ipesaúde, no endereço www.ipesaude.se.gov.br. Há também a possibilidade de realizar o recadastramento de maneira presencial, na sede da autarquia, rua Campos, 177, bairro São José, em Aracaju.

O prazo para atualização vai até 15 de abril e, após o recadastramento, o servidor precisa retirar uma nova carteira, no Centro de Atendimento, na sede da autarquia.

Ao acessar a página do recadastramento, o beneficiário deve clicar na aba “solicitar senha de acesso”, seguir as orientações necessárias, preencher os dados e realizar envio da documentação do titular e dependentes, caso possua. É imprescindível possuir um endereço de e-mail válido.

Mudanças

O beneficiário titular que já possuía o Ipesaúde até 1 de março de 2019, contribuirá com 8% do total da remuneração, descontado em folha de pagamento. Os dependentes seguirão a tabela de acordo com cada condição. Os valores podem ser acessados no www.ipesaude.se.gov.br, na aba Espaço Beneficiário/Tabela de Contribuição.

Já aqueles que realizaram adesão após 1 de março de 2019, contribuirão via boleto bancário, disponível no primeiro dia útil de cada mês, com prazo de vencimento até o dia 15. O documento poderá ser emitido via site, na aba Espaço Beneficiário/ Boleto, ou na sede da autarquia.