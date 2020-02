Chegando com todo o gás e sendo uma grande promessa para o carnaval sergipano 2020, a banda Selva Branca, que já é uma grande revelação do Axé Music no carnaval baiano, realizará shows no interior sergipano neste final de semana. As apresentações acontecerão no sábado, 22/02, no Carnabarra na Barra dos Coqueiros e no domingo, 23/02, no Carnalegria em Itabaianinha.

A banda promete arrastar uma grande multidão de foliões com sua música de trabalho contagiante, que é uma releitura do clássico “Sem limites para sonhar”, do cantor Fábio Júnior no ritmo do axé, que já está fazendo o maior sucesso tocando nas rádios sergipanas.

A Selva Branca surgiu em 2004, na cidade de Morro do Chapéu, no coração da Chapada Diamantina. A banda possui uma proposta inovadora de reunir vários hits musicais como: o forró, arrocha e sertanejo sempre adequando à “pegada baiana” que é a identidade da banda. É assim que a Selva Branca vem agradando os mais variados públicos e fazendo shows em diversas cidades do Nordeste.

O nome da banda foi escolhido a partir da definição do estilo musical, que é o axé e foi uma homenagem ao Chiclete com Banana, já que Selva Branca é o nome de uma canção do compositor Carlinhos Brown, que fez muito sucesso com o Chiclete.

O contato para shows é o (71) 9.9132-5353.