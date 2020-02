Policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar prenderam dois homens, na noite da última quinta-feira, 20, no Conjunto Orlando Dantas, Bairro São Conrado, em Aracaju, que estavam com 17 aparelhos celulares, além de carteiras porta cédulas.

Segundo a polícia, a dupla teria realizado um assalto dentro de um ônibus no Conjunto Santa Tereza, próximo ao local onde foram encontrados.

Após as prisão, eles foram encaminhados para a Central de Flagrantes na Zona Sul da capital.