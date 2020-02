Na última quinta-feira, 20, teve início o Carnaval do Povo em Simão Dias que acontece até a próxima terça-feira, 25. E neste sábado, terceiro dia de festa, haverá um encontro de paredão, das 21h às 5h, na Praça de Eventos Vicente Ferreira de Souza.

Já no domingo, 23, a folia começa às 16h, com a banda Art Mania animando o Bloco das Ninfetas. Em seguida, na Praça de Eventos, acontece shows de Luizinho Júnior, às 19h e Free Stylle, às 21h.

O Carnaval do Povo tem sequência na segunda-feira 24, com arrastão do Bloco Okatia, às 8h, e show da banda Samba Coincidência, durante a inauguração da pavimentação na chegada do bloco na Rua do Curral. À noite, ocorre arrastão com a banda Quinto Round, às 22h e na Praça de Eventos, apresentações de Nildo é Show, às 1h e kaelzinho Ferraz, às 3h.

Na terça-feira (25), último dia do evento carnavalesco, a festa começa às 8h com o Bloco Okatia e segue à tarde com arrastão às 16h da banda D’Bonne, e shows na Praça de Eventos de Samba de Quinta, às 19h, sendo encerrada por Weliton o Gordinho, às 21h.