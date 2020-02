Nesta sexta-feira, 21, a Prefeitura Municipal de Lagarto divulgou um edital para a contratação temporária de profissionais e formação de cadastro reserva para a Secretaria Municipal de Lagarto. A medida se dará por meio de processo seletivo simplificado.

Segundo o apurado pelo Portal Lagartense, o PSS visa preencher temporariamente 58 vagas em cargos de nível superior com especialização e médio desde que haja um curso técnico reconhecido para aquela área.

Os cargos com vagas abertas são: Agente Técnico em Patologia Clínica, Educador Físico, Fonoaudiólogo, Técnico em Imobilização, Nutricionista, Reike, Massoterapeuta, Acupuntura, e Médicos: Cardiologista, Clínico Geral, Clínico, Dermatologista, Endocrinologista, Generalista – PSF, Ginecologista, Neurologista, Ortopedista, Angiologista, Otorrinolaringologista, Pediatra, Psiquiatra, do Trabalho, Urologista, Veterinário em Saúde Pública, e Plantonista.

Já as inscrições deverão ser realizadas pessoalmente entre os dias 02 e 05 de março, das 08h às 12h e das 14h às 16h, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde. No ato, entre os documentos exigidos, os candidatos devem apresentar o formulário constante no edital devidamente preenchido. Enquanto a seleção se dará por meio da análise dos currículos e da experiência profissional.

O resultado final será homologado no dia 1° de abril de 2020 e os aprovados receberão salários que oscilam entre R$ 1.045 e R$ 5.287,50, para exercerem suas funções em cargas horárias que variam de 12h a 40h semanais. Confira o edital clicando aqui.