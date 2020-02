Arte e Cultura tomarão conta das ruas de Lagarto durante esse Carnaval com o Bloco dos Artistas que desfilará pela primeira vez na cidade neste sábado, 22. A concentração acontece entre 8h e 8h30, com saída prevista às 9h da Praça Silvio Romero.

A folia é organizada pelo 7Panos Coletivo de Artes Integradas, e o bloco passará pela Rua Laudelino Freira, pelas avenidas Presidente Vargas e Zacarias Júnior, finalizando o trajeto na Praça da Caixa d’Água.

Luana Ramos, integrante da companhia teatral, conta que o objetivo do bloco carnavalesco é que os integrantes do coletivo se fantasiem de personagens, chamem outros artistas e mostrem para a população o quão rica é a cultura da cidade.

“Queremos reunir tanto artistas quanto as pessoas que admiram a arte local e fazer uma manifestação artística, uma comunhão que faça com que um conheça o trabalho do outro para que a gente possa seguir junto”, disse o produtor do 7Panos, Bhenicio Júnior.