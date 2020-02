Depois da divulgação dos resultados do Instituto Exclusivo, a Rádio Fan FM, com sede na capital sergipana, encomendou uma pesquisa de intenções de voto para prefeito de Lagarto nas eleições do próximo dia 04 de outubro de 2020. Desta vez, ela será realizada pelo Instituto França de Pesquisa.

No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a pesquisa – que foi registrada na última quinta-feira, 20 – está registrada com o número: SE-05530/2020. Pelo registro, ela foi realizada entre os dias 19 e 21 de fevereiro e ouviu 555 eleitores nas zonas rural e urbana de Lagarto. O resultado será divulgado no dia 26 de fevereiro.

Assim como no caso do Instituto Exclusivo, o Instituto França aplicará um questionário espontâneo e induzido, com os nomes da prefeita Hilda Ribeiro (SD), o ex-deputado Sérgio Reis (MDB), o deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) e o empresário Nininho da Bolo Bom (Cidadania).

Questões referentes à administração municipal também foram incluídas no questionário.

As entrevistas foram realizadas nas principais regiões do município, sendo eles (as): centro, Brasília, Jardim Campo Novo, Alto do Santo Antônio, Alto da Boa Vista, Mangabeira, Rio da Vaca, Mariquita, Olhos D’água, Jenipapo, Matinha, Libório, Laudelino Freire, Cidade Nova, Quilombo, Rio Fundo, Açu Velho, Açuzinho, Colônia 13, Ademar de Carvalho, Novo Horizonte, Sílvio Romero, Loiola, Estação, Piabas, Júlia e João Nogueira.

