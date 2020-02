Na última quarta-feira, 19, a jovem Eloíza e seu bebê de apenas 09 meses foram sequestrados. O caso ocorreu no Conjunto Agripino I, na cidade de Tobias Barreto. No entanto, o resgate foi realizado por policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar (11ºBPM) na noite do último domingo, 23.

Segundo informações, Eloíza e seu filho estavam no povoado Sambaíba, na zona rural de Itapicuru (BA), a cerca de 10km do local do sequestro, quando populares iniciaram o resgate. No momento, o sequestrador, identificado por Domingos Camilo dos Santos, atirou para o alto e conseguiu fugir.

Policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar (11ºBPM) foram acionados e iniciaram diligências com o objetivo de efetuar a prisão de Domingos. Enquanto as vítimas dele foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tobias Barreto. Ambos passam bem.