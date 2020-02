O Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) está pronto para atender aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que precisem de assistência de média e alta complexidade durante os cinco dias de Carnaval.

Setores como verde trauma, pronto socorro e centro cirúrgico, por exemplo, estão com aumento das escalas médicas de plantão. De acordo com a coordenadora do Pronto Socorro (PS) do Huse, as equipes de plantão garantirão a assistência para quem necessitar de cuidados, já que a atenção nesse período de festa é redobrada.

“Nossa equipe estará atenta e de plantão para qualquer eventualidade ou intercorrência, para garantir a assistência e minimizar os impactos causados durante a festa carnavalesca. A nossa preocupação é prestar o bom acolhimento e não superlotar. Teremos, também, o apoio dos hospitais da rede de retaguarda para eventuais regulações. O estoque de insumos e medicamentos estão abastecidos”, declarou a coordenadora do PS do Huse, Débora Feitosa.

O protocolo Manchester será obedecido, dando prioridade ao paciente crítico de urgência e emergência. A Área Azul vai funcionar com quatro médicos na porta e enfermeiros para fazer a triagem. A Sala de Sutura terá um reforço de cirurgiões. Na Ortopedia, serão quatro ortopedistas durante o dia e cinco à noite. Todas as salas do Centro Cirúrgico funcionam plenamente.

O esquema montado pelo Huse para garantir a normalidade dos atendimentos no Carnaval inclui também ortopedistas, pediatras, neurocirurgiões e cirurgiões bucomaxilo para atender pacientes no Centro Cirúrgico e no Pronto Socorro Adulto, além de médicos residentes. O gerente da Área Verde Trauma, Andson Silva, orienta os foliões que brinquem na paz e com responsabilidade.

“Nesse período recebemos muitas vítimas de acidentes no trânsito por causa da imprudência porque acabam combinando álcool e direção, a violência urbana também tem suas vítimas internadas no pronto socorro nesse período, então, brinquem com responsabilidade e aproveitando a festa com alegria”, concluiu o gerente.