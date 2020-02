Na tarde do último sábado, 22, o Confiança recebeu o Fortaleza no Estádio Lourival Baptista, popular Batistão, em Aracaju, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. Para o Confiança, a vitória seria importante para a manutenção da invencibilidade na competição e da vantagem sobre o segundo colocado em seu grupo. Já para os cearenses, a partida valia a liderança do Grupo A.

E o primeiro gol da partida saiu apenas no segundo tempo quando Mikael recebeu na entrada da área e chutou forte no canto do goleiro Felipe Alves para abrir o placar em favor do azulino. O segundo saiu após uma falha da defesa do Leão. Marcelinho conseguiu ganhar uma dividida com Michel e passou para Ítalo empurrar para as redes.

Com a vitória, o Confiança se mantém na liderança do grupo B do Nordestão, com 13 pontos. Seis a mais do que o vice-líder, Náutico, que tem um jogo a menos. Já o Fortaleza caiu para a segunda posição, empatado em número de pontos com o Bahia, líder do grupo A.

O próximo adversário do Dragão do Bairro Industrial será justamente a equipe do Bahia, no dia 7 de março, na Arena Fonte Nova-BA.