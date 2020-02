O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) divulgou, na última sexta-feira (21), em entrevista coletiva realizada na Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), o Plano Operacional para o carnaval 2020. Ao todo, serão empregados 180 homens para desenvolver os serviços de guarda-vidas na capital e em outros nove municípios sergipanos: Barra dos Coqueiros, Porto da Folha, Campo do Brito, Estância, Itaporanga D’Ajuda, Canindé do São Francisco, Nossa Senhora do Socorro, Telha e Amparo do São Francisco.

Os trabalhos preventivos nas festas carnavalescas começam neste sábado (22) e terminam somente na terça-feira (25). Além de sinalizar e patrulhar as áreas de risco nas praias, balneários, barragens e margens do Rio São Francisco, os bombeiros orientarão banhistas quanto aos riscos no local e auxiliarão às equipes de serviço ordinário nas atividades de combate a incêndio, busca e salvamento. Também será prestado apoio a 98 guarda-vidas civis contratados pelos municípios.

Em Aracaju, o efetivo extra estará atuando, entre os dias 22 e 25, na Orla Pôr-do-Sol e nas praias da Coroa do Meio, Atalaia e Aruana. Neste mesmo período, os bombeiros estarão na Praia da Costa (Barra dos Coqueiros); nas praias do Abaís e do Saco e povoados Farnaval e Miranguinha (Estância); na praia da Caueira (Itaporanga), na Prainha do povoado Porto Grande e Orlinha do povoado São Brás (Socorro) e nas adutoras de Telha e de Amparo. Entre os dias 23 e 25, o efetivo do CBMSE também estará no povoado Ilha do Ouro (Porto da Folha), na Barragem do Campo do Brito e na Prainha de Canindé.

De acordo com o diretor Operacional do CBMSE, tenente-coronel BM Fábio Cardoso, o planejamento estratégico foca nos eventos carnavalescos que possuem área para banho por conta do aumento dos índices de afogamento neste período. “A orientação que damos aos foliões que vão aproveitar o carnaval em área de banho é de que observem as sinalizações que indicam perigo e que não permitam o banho naquela área em razão de algum risco. Alertamos também para que tenham cuidado com as embarcações, atentando-se aos locais apropriados e regras para uso”, aconselhou.