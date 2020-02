A Polícia Civil já iniciou as investigações parar apurar um homicídio, ocorrido na tarde da última segunda-feira, 24, na Rua C do bairro Estação, em Lagarto.

O assassinato vitimou um senhor identificado pelo nome de José Evaldo, conhecido como Galego dos Cavalos. Informações dão conta de que ele teria sido alvejado por disparos que acertaram sua cabeça.

Entretanto, ainda não se sabe qual a motivação nem a autoria do crime.