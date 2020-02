Dois homens foram presos por tentativa de homicídio, em Lagarto, na tarde da última segunda-feira, 24. No primeiro caso, os policiais do 7° Batalhão (7° BPM) foram acionados após um homem de 45 anos atentar contra a via de sua companheira com um facão e um machado no bairro Ademar de Barros. Os policiais conseguiram chegar a tempo de evitar o crime.

A segunda ocorrência envolveu um filho que tentou matar o próprio pai com uma pá e uma faca. Segundo a polícia, ele tinha 60 anos e é morador do assentamento Camilo Torres. Ambos os detidos foram encaminhados para a Delegacia de Lagarto.