A palestra “Novo Coronavírus (Covid-19)”, aconteceu dentro do projeto ‘Sessão Científica HUL-UFS’, que ocorre mensalmente no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS), como espaço de conhecimento e interlocução entre profissionais, residentes e estudantes em diferentes especialidades.

Para um público formado por profissionais e acadêmicos da área de saúde, o médico infectologista Marcelo Rytholz e a chefe da Unidade de Vigilância em Saúde da unidade hospitalar, Adriana Lopes, chamaram a atenção para a importância do conhecimento sobre o Coronavírus para melhor prevenir e lidar com possíveis casos. E para a adoção dos fluxos de atendimento e planos de contingência relacionados ao Covid-19.

“Importante para a gente conhecer o Coronavírus, para podermos prevenir e lidar com a possibilidade de possíveis casos”, destacou Marcelo Rytholz. “Prevenção é a nossa palavra básica hoje”, asseverou.

O novo Covid-19 foi descoberto na China em 31 de dezembro de 2019. As investigações sobre as formas de transmissão ainda estão em andamento, mas a disseminação ocorre de pessoa para pessoa, seja por gotículas respiratórias, aerossóis ou contato próximo. O período médio de incubação é de cinco dias, com intervalos que chegam a 12 dias, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção.

“É importante que estejamos preparados e com fluxos bem estabelecidos para o atendimento de qualquer paciente suspeito para Coronavírus no Hospital Universitário de Lagarto, pois só assim será permitido alinhar as condutas e uniformizar as ações que foram baseadas no Plano de Contingência Estadual e do Ministério da Saúde”, informou Adriana Lopes.

Vale ressaltar que o Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Saúde, elencou três hospitais de referência para o atendimento dos casos graves, sendo o Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS) uma dessas unidades.

Adriana Lopes falou ainda da importância que é treinar todos os profissionais que estão na linha de frente do atendimento, para o manejo correto de casos suspeitos através do acolhimento, isolamento e coleta de material para análise em laboratório. “Permite ampliar a possibilidade de condutas mais assertivas por toda equipe, previne-se a disseminação do vírus e promove uma assistência mais segura para os nossos pacientes, colaboradores, estudantes e residentes”, explicou.