O youtuber Deive Leonardo estará em Aracaju no próximo dia 12 de março com a tour ‘O melhor dia da minha vida’. O show terá sessão única e será realizado no Teatro Tobias Barreto, a partir das 21h.

Seja na web, nos eventos ou por meio de seus livros, Deive Leonardo faz parte da rotina e da história de milhares de pessoas, no Brasil e por todo o mundo. Além de formado em Direito, ele é escritor, com três obras publicadas: O Deus que me faz chorar; Ser Diferente #Partiu e O amor mais louco da história.

Ingressos à venda no site Ingresso Digital.