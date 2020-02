Na penúltima rodada do Campeonato Sergipano, Lagarto e Freipaulistano empataram em 1 a 1 no Estádio Albano Franco, em Simão Dias. O Resultado deixou o Verdão em uma situação complicada já que chega à última rodada tanto com chance de classificação quanto de rebaixamento.

Entretanto, as coisas poderiam ser piores, caso os comandados de Ranielle Ribeiro, que perdiam o jogo até os 42 minutos do segundo tempo não conseguissem empatar, após Thiago Santos ser derrubado na área e Pedro Maycon converter a cobrança.

Afastado dos jogos do Verdão desde o dia 18 de janeiro, quando se machucou na segunda rodada do estadual, contra o América de Pedrinhas, Thiago Santos voltou aos gramados aos 10 minutos da segunda etapa da penúltima partida do Lagarto na competição.

Em entrevista concedida ao globoesporte.com, o atacante disse que ainda não está 100%, mas queria voltar para ajudar seus companheiros. O jogador avaliou bem a atuação da arbitragem, mas acredita que o juiz pecou em alguns lances que poderia deixar o jogo correr mais ao invés de ficar parando.

Ainda de acordo com o atleta, o objetivo da equipe era vencer o Freipaulistano dentro de casa e buscar o empate contra o Itabaiana no Estádio Etelvino Mendonça, mas agora a meta acabou se invertendo.

“Ainda estamos na briga pela classificação e não desistimos. Enquanto pudermos lutar, vamos para cima. O grupo está focado e com o mesmo objetivo. Apesar deles estarem em um mau momento não podemos entrar com salto alto. Vence quem está com mais disposição”, afirma.