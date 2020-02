No próximo domingo, dia 07 de março, o jornalista lagartense Iuri Rodrigues, que é popularmente conhecido por Iuri de Zé Grande, lançará o livro denominado “Ser feliz dói”. O ato está marcado para ocorrer às 16h, no Bar da Nilma, no centro de Lagarto.

Com o prefácio escrito pelo poeta lagartense Assuero Cardoso e a apresentação do promotor Deijaniro Jonas, a obra aborda as mazelas da política, apresenta personagens anônimos e faz um passeio por Lagarto e também pelo Brasil brasileiro.

Além disso, o livro traz um verdadeiro compilado de crônicas escritas pelo jornalista e que tem a capacidade de apresentar figuras conhecidas da cidade de Lagarto, a exemplo do finado Zeinha do Bar, da folclórica Helena Vieira, e do saudoso professor Celso Milton.

