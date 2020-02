Nas últimas horas da manhã desta quarta-feira, 26, um homem armado e de posse de uma motocicleta realizou um assalto a uma mercearia que está localizada no bairro Loiola, na zona urbana de Lagarto.

O ato criminoso, que durou menos de um minuto, foi capturado por câmeras de vigilância de imóveis localizados nas proximidades da mercearia que não possui nenhum sistema de videomonitoramento.

Segundo informações, com uma arma em punho, o indivíduo adentrou ao estabelecimento e conseguiu roubar quantias em dinheiro, celulares e alguns pertences de clientes que estavam no local.

Procurado pela reportagem do Portal Lagartense, a assessoria de comunicação do 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM) informou que ainda não possui nenhuma informação a respeito do autor do crime.

No entanto, o órgão informou que uma guarnição foi deslocada até o local para coletar maiores informações, inclusive imagens das câmeras de vigilância daquela região, as quais já circulam nas redes sociais. A expectativa é obter mais informações ao longo dos próximos dias.

Cabe destacar que qualquer informação que possa ajudar a localizar esse indivíduo deve ser comunicada as forças de segurança do município: PM 190 ou 99682-7190 / Disque Denúncia 181 / Guarda Municipal 153.