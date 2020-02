Na última quarta-feira, 26, o Freipaulistano entrou em campo pela quinta rodada da Copa do Nordeste em busca de sua primeira vitória na competição, mas saiu derrotado pelo Santa Cruz na Arena Pernambuco.

O primeiro gol saiu após o lateral-esquerdo da equipe sergipana, Luciano, cair em uma disputa de bola com os adversários e colocar a mão na bola. O árbitro assinalou a penalidade e deu o segundo amarelo para o jogador que acabou expulso. Didira converteu. abrindo o placar para a Cobra Coral.

Três minutos depois, o Touro do Agreste empatou a partida, após cruzamento aproveitado por Luan que cabeceou para o chão, dificultando a vida do goleiro Maycon Cleiton, que espalmou e a bola acabou sobrando para Acássio que mandou para o fundo das redes.

Mas o Santa Cruz voltou a ficar à frente no placar quando a bola foi cruzada para a área adversária. Vitor Rangel chegou a tocar na bola, mas ela acabou batendo em Alisson Baby que acabou marcando contra. Nos minutos finais, os pernambucanos ampliaram ainda mais o placar com Didira e fecharam o placar em 3 a 1.

Com o resultado, o Freipaulistano permanece na lanterna do grupo A, com dois pontos, e chega a cinco partidas sem vencer pelo Nordestão 2020. Seu próximo desafio é contra o América-RN no dia 08 de março, às 18h, ainda sem local definido. Já o Santa Cruz ocupa a quarta posição do grupo B com sete pontos.