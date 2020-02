Tanto a mãe quanto a criança de 11 meses, vítimas de sequestro no município de Tobias Barreto, estão agora recebendo proteção especial do Estado através da Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. O suspeito pelo crime ainda não foi encontrado.

Após serem localizadas no último domingo, 23, na cidade de Itapicuru, no estado da Bahia, as vítimas passaram por avaliação médica e depois foram transferidas para a Casa Abrigo que integra a rede.

A mulher já prestou depoimento ao delegado Alan Pimental, responsável pela investigação, mas os detalhes ainda não foram divulgados.

O suspeito pelo sequestro é ex-companheiro da mulher e pai da criança. Informações dão conta de que ele teria cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE), o homem ainda teria chegado a trocar tiros com policiais do 11° Batalhão da PM, mas conseguiu fugir por um matagal e ainda não foi encontrado.

Ainda de acordo com a SSP, os policiais seguem em busca do suspeito e a comunidade pode ajudar transmitindo informações à polícia através do Disque Denúncia da SSP, pelo telefone 181. A ligação é gratuita e a identificação do colaborador será mantida em sigilo.

Com informações do Portal Infonet