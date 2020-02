Em entrevista concedida para uma rádio de Aracaju na manhã desta quinta-feira, 27, a secretária municipal de Saúde, Wanessa Barbosa, disse que a pasta está monitorando três famílias que chegaram recentemente da China, epicentro do Coronavírus.

Ao todo, são oito pessoas que estão sendo acompanhadas há 14 dias. Ainda de acordo com a secretária, nenhuma das pessoas assistidas apresentou sintomas da doença, até o momento. Barbosa destaca ainda que se, depois do dia de hoje, ninguém apresentar qualquer tipo de sintoma, esses casos serão descartados.