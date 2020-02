Com o encerramento das festividades do Carnaval 2020, a Polícia Militar e Polícia Civil divulgaram os resultados das ações policiais realizadas entre a sexta-feira, 21, e a quarta-feira, 26.

No tocante às unidades da PC localizadas no interior do estado, as delegacias regionais registraram 209 boletins de ocorrência. Quanto às prisões, foram 35 por práticas como embriaguez ao volante, porte ilegal de arma de fogo, descumprimento de medidas protetivas de urgência, dentre outras.

Com a quantidade de pessoas nas festas de Carnaval, as instituições que compõem a Secretaria da Segurança Pública (SSP) traçaram planejamentos estratégicos voltados ao período carnavalesco. A Polícia Civil incrementou o efetivo policial nas delegacias que atuam nas áreas onde ocorreram as festividades da época e ampliou o funcionamento de algumas delegacias.

Com isso, as unidades policiais como as delegacias regionais de Estância, Nossa Senhora da Glória, Lagarto, Itabaiana e Neópolis, além da delegacia de Pirambu, contabilizaram 221 boletins de ocorrência (209 nas unidades regionais). Foram feitas 37 prisões (35 nas regionais). Os números são referentes ao período que teve início às 18h da sexta-feira, 21, e que seguiu até às 23h59 dessa quarta-feira, 26.

Dentre as ocorrências que resultaram em prisões, estão as que envolveram condução de veículo sob o efeito de álcool ou drogas (14), porte ilegal de arma de fogo (4), tráfico de drogas (2), e descumprimento de medida protetiva de urgência (2). No mesmo período, foram registrados 17 termos circunstanciados de ocorrência (TCO) e sete autos de investigação de atos infracionais (AIAI).