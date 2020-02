A cantora Vanessa da Mata está de volta a Aracaju com um show especial que será realizado a partir das 21h do sábado, dia 11 de abril, no Teatro Tobias Barreto. A artista vai lançar seu novo CD “Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina” que reúne canções do disco homônimo, lançado no ano passado, e outros sucessos da sua carreira.

No repertório estão canções como “Só Você e Eu”, “Nossa Geração”, “Vá Com Deus”, “Dance Um Reggae Comigo”, “Tenha Dó de Mim”, “Hoje Eu Sei” e “Quando Deixamos Nossos Beijos Na Esquina”, a faixa título do show. Também entram na turnê temas como “Ai, Ai, Ai”, “Amado”, “Caixinha de Música”, “Gente Feliz”, “Boa Sorte/Good Luck”, “Não Me Deixe Só” e “Ainda Bem”.

Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do Teatro Tobias Barreto por R$ 200 (Plateia inteira), R$ 100 (plateia meia), R$ 180 (mezanino inteira) e R$ 90 (mezanino meia). Os ingressos podem ser adquiridos ainda na Central do Ticket e site www.guicheweb.com.br. Outras informações através dos números (79) 3179-1490 / 3179-1496.