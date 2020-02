Através da Portaria 08/2020, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria Geral de Governo e da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe (AGRESE), reajustou a tarifa de água e esgoto cobrada pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

De acordo com a Portaria, que foi assinada pelo presidente da AGRESE, Luiz Henrique Hamilton Santana de Oliveira, o reajuste a ser aplicado a partir do dia 1° de março é de 5,36%. A medida leva em consideração alguns pareces e reuniões ocorridas ao longo do mês de fevereiro.

Cabe destacar que o último reajuste na mencionada tarifa foi colocada em vigor no último dia 1° de março de 2019. Na época, a Deso informou que os usuários que consumiam até 10 metros cúbicos por mês e pagavam a tarifa mínima, o acréscimo seria de pouco mais de dois reais, que passou de R$ 35,64 para R$ 37,74.

Ainda naquela ocasião, a Companhia de Saneamento de Sergipe explicou que o reajuste considerou “dados como o índice inflacionário; custos operacionais, energia elétrica e variação do dólar com relação aos produtos químicos, foram utilizados para o cálculo do reajuste”.