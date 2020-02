O Campeonato Sergipano vai pegar fogo na última rodada com o Clássico Matuto entre Lagarto e Itabaiana, valendo classificação para o quadrangular final e permanência na primeira divisão do estadual.

Somente a vitória interessa às duas equipes, já que a derrota pode significar o rebaixamento e o empate tira a possibilidade dos dois times disputarem a próxima fase da competição.

O empate é especialmente prejudicial ao Verdão, caso o Dorense vença sua partida contra o América de Pedrinhas, já que o clube, atualmente na sétima colocação, ultrapassaria os comandados de Ranielle Ribeiro e o próprio Itabaiana, mas este se salvaria pelo saldo de gols.

Ao todo, quatro equipes lutam pela última vaga na fase final do Sergipão: Boca Júnior, Itabaiana, Lagarto e Dorense. As chances deste último, no entanto, são mínimas. Ao mesmo tempo, quatro equipes brigam para fugir do rebaixamento (Itabaiana, Lagarto, Dorense e América de Pedrinhas).

Apenas dois pontos separam o Verdão do Boca Júnior, quarto colocado na tabela, ao passo que o Lagarto tem apenas um ponto de vantagem sobre o Dorense, primeira equipe da zona de rebaixamento.

Retrospecto

Lagarto e Itabaiana se enfrentaram 10 vezes de 2014 para cá, no Clássico Matuto. O Tremendão leva vantagem com cinco vitórias, dois empates e três derrotas. Dentre esses 10 jogos, quatro foram realizados no Mendonção, palco do próximo confronto. Foram três vitórias para o Itabaiana e um empate.

O Verdão encara o Itabaiana no próximo domingo, 1°, às 16h. Dorense e América de Pedrinhas se enfrentam no mesmo dia e horário, no Estádio Roberto Silva.