Na última quinta-feira, 20, foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) uma pesquisa de intenções de voto para prefeito de Lagarto, que havia sido encomendada pela Rádio Fan FM.

A pesquisa seria realizada pelo Instituto França nos dias 19 e 21 de fevereiro e divulgada na última quarta-feira, 26, pela própria Fan FM. No entanto, diferentemente do esperado, a divulgação não ocorreu.

Segundo o apurado pela reportagem do Portal Lagartense, o registro da pesquisa foi retirado da plataforma do TRE/SE por desistência dos contratantes. Com isso, nem o levantamento junto ao eleitorado foi realizado.

Já os motivos da desistência permanecem desconhecidos. Uma vez que não conseguimos estabelecer contato com a direção da mencionada emissora de rádio para maiores esclarecimentos.

Cabe destacar que assim como no caso do Instituto Exclusivo, o Instituto França aplicaria um questionário espontâneo e induzido, com os nomes da prefeita Hilda Ribeiro (SD), o ex-deputado Sérgio Reis (MDB), o deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) e o empresário Nininho da Bolo Bom (Cidadania).