Policiais civis da Delegacia Regional de Lagarto prenderam uma mulher investigada na Operação Dissuasão. A operação foi deflagrada no dia 17 de abril de 2019 e desarticulou um grupo criminoso que atuava no tráfico de drogas no município. Na época da operação, além da investigada, foram presos outros nove adultos e dois adolescentes foram apreendidos.

Segundo informações policiais, a suspeita estava em liberdade devido a uma liminar em habeas corpus. No último dia 20 de fevereiro, o Tribunal de Justiça de Sergipe restabeleceu sua prisão e expediu novo mandado de prisão preventiva, o que foi cumprido pelos policiais civis. Com a sua prisão, a acusada será transferida nos próximos dias para o sistema prisional e encontra-se novamente à disposição da justiça.