Logo após notificação feita por um hospital particular da capital, na manhã da última quinta-feira, 27, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju, acompanhou a internação de uma paciente de 37 anos, que há cerca de oito dias retornou da Itália e há dois vem apresentando sintomas que configuram como primeiro caso suspeito de Coronavírus em Sergipe.

Após a identificação dos sintomas e vinculação epidemiológica, essa paciente permaneceu em isolamento na unidade hospitalar para a coleta de exames.

“A partir de agora, a gente passa a fazer a investigação dessa paciente, com a colheita do swab [cotonete estéril utilizado para coleta de exames] oral e do swab nasal, encaminhado ao Lacen [Laboratório Central] para que seja feita toda a varredura viral que é feita nos Lacens estaduais, e caso se identifique qual o vírus, descartamos a possibilidade do coronavírus. Caso não se identifique esse vírus, essa amostra vai para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, para que seja feito o exame mais específico”, explica a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza.

Ainda de acordo com a secretária, além da paciente, os familiares e pessoas que tiveram contato com ela foram orientados a permanecer em isolamento domiciliar, e a SMS fará o monitoramento dessas pessoas por 14 dias. “Já orientamos a família que fique no isolamento domiciliar, caso algum deles apresente sintomatologia, também será enquadrado como caso suspeito. Também já estamos fazendo toda a investigação e busca das pessoas que estiveram no voo que ela esteve presente”, ressaltou Waneska.

No início da tarde de ontem, após avaliação clínica, a paciente foi liberada e deverá permanecer em isolamento domiciliar pelos próximos dias, sendo monitorada e orientada pela Secretaria Municipal da Saúde enquanto aguarda o resultado dos exames.

A secretária Waneska Barboza reforça que todos os procedimentos estão sendo feitos com cautela e que, por se tratar de um vírus novo, causa certo pânico, mas o essencial é que a população redobre ainda mais os cuidados para evitar a transmissão não apenas do coronavírus, mas de outros vírus, a exemplo do Influenza, também comum nesse período.

Outro cuidado importante é notificar os órgãos públicos sobre a chegada de pessoas que estiveram em locais de transmissão do vírus. Aqui em Aracaju, por meio da notificação, a Vigilância Epidemiológica da SMS poderá monitorar e orientar essas pessoas sobre como proceder. É possível entrar em contato com a Secretaria Municipal da Saúde através dos telefones 3711-5062/5048 ou ainda através do 9 8107-5020.

Ações preventivas

Na última quarta-feira, 26, o primeiro caso no Brasil foi confirmado, o de um homem de 61 anos, em São Paulo. Ele deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein na terça-feira, 25, com histórico de viagem para Itália, região da Lombardia.

Como medidas de prevenção, o Ministério da Saúde recomenda que as pessoas utilizem lenços descartáveis para higienizar o nariz, protejam a boca e nariz ao tossir ou espirrar, lavem bem e com frequência as mãos, evitem contato com animais selvagens ou doentes, não compartilhem objetos de uso pessoal e procurem atendimento médico se surgir algum sintoma.